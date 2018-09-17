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12 пожаров произошли в Нижегородской области 16 сентября
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12 пожаров произошли в Нижегородской области 16 сентября
Newsroom24
41 минуту назад
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Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В огне пострадали 12 строений и автомобиль.
Среди причин пожаров — нарушение правил пользования электрооборудованием, неисправность печей, неосторожное обращение с огнем.
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