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Режим ЧС ввели в Медногорске
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Режим ЧС ввели в Медногорске Оренбургской области 

ТАСС 27 минут назад
ТАСС, 17 сентября. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Медногорск Оренбургской области в связи с возгоранием сухой травы в районе поселка Рысаево. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Оренбургской области.
"В 11:35 местного времени (09:35 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе населенного пункта Рысаево г. Медногорска Существует угроза распространения огня на  Рысаево. В г. Медногорск введен режим "чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место выдвигается оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области, для ликвидации пожара планируется вылет вертолета Ми-8 Жуковского АСЦ, который дислоцируется в Оренбурге, в готовность приведены два борта Ил-76 военно-транспортного полка министерства обороны.
В пресс-службе рассказали ТАСС, что площадь возгорания в настоящее время уточняется.
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