Режим ЧС ввели в Медногорске Оренбургской области

"В 11:35 местного времени (09:35 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании сухой травы в районе населенного пункта Рысаево г. Медногорска Существует угроза распространения огня на Рысаево. В г. Медногорск введен режим "чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выдвигается оперативная группа ГУ МЧС России по Оренбургской области, для ликвидации пожара планируется вылет вертолета Ми-8 Жуковского АСЦ, который дислоцируется в Оренбурге, в готовность приведены два борта Ил-76 военно-транспортного полка министерства обороны

В пресс-службе рассказали ТАСС, что площадь возгорания в настоящее время уточняется.