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Жители филиппинского Апарри приходят в себя после тайфуна
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Жители филиппинского Апарри приходят в себя после тайфуна 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают ВВС, накануне бедствия жители города Апарри готовились к встрече с бушующей стихией. Причина бедствия, разрушавшего полгорода — тайфун Мангхут — нередкое явления в их стране. В городе периодически бывают сбои связи. Это затрудняет спасение людей из под завалов. Как рассказывают местные жители, в день катастрофы, некоторые из них просто пошли смотреть на волны. Находящийся на побережье мужчина заметил признаки приближающегося шторма. Волны быстро сменили направление движения. К счастью, стена, ограждающая город от гигантских волн, частично спасла город. Благодаря ей, постройки не затопило. Причиной обрушения зданий стал ветер. Сейчас филиппинцы подсчитывают ущерб, нанесенных им штормом. Семьи стараются привести в порядок свои дома, разрушенные ураганом.
Ранее в ФедералПресс сообщалось о тревожной ситуации на Куриллах из-за стихийного бедствия в Японии.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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