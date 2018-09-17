За выходные на пожарах в Саратовской области один человек погиб, один пострадал

В выходные на территории области произошло несколько пожаров, один человек погиб, еще один пострадал. 15 сентября в 12:34 на пульт «01» поступил сигнал от дежурного врача 7-ой Городской больницы. Он сообщил, что селе Клещевка Саратовского района на территории садоводческого товарищества «Весна» из-за неосторожного обращения с огнем загорелась носимая одежда на мужчине. 51-летний пострадавший с ожогами был госпитализирован.

16 сентября в 19:28 в поселке Узморье Энгельсского района произошел пожар в частном доме. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

"При разборке конструкций на месте пожара было обнаружено тело женщины (личность устанавливается). На тушение выезжали три единицы техники, пять человек личного состава", — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Вечером того же дня загорелся частный деревянный дом на 2-ом Нефтегорском проезде Ленинского района. Как информирует областное МЧС , площадь пожара составила 60 квадратных метров На тушение выезжали две единицы техники.

Напомним, в выходные в Балакове произошло крупноевозгорание в промышленной зоне.