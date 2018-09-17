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За выходные на пожарах в Саратовской области один человек погиб, один пострадал
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За выходные на пожарах в Саратовской области один человек погиб, один пострадал 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В выходные на территории области произошло несколько пожаров, один человек погиб, еще один пострадал. 15 сентября в 12:34 на пульт «01» поступил сигнал от дежурного врача 7-ой Городской больницы. Он сообщил, что селе Клещевка Саратовского района на территории садоводческого товарищества «Весна» из-за неосторожного обращения с огнем загорелась носимая одежда на мужчине. 51-летний пострадавший с ожогами был госпитализирован.
16 сентября в 19:28 в поселке Узморье Энгельсского района произошел пожар в частном доме. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
"При разборке конструкций на месте пожара было обнаружено тело женщины (личность устанавливается). На тушение выезжали три единицы техники, пять человек личного состава", — сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Вечером того же дня загорелся частный деревянный дом на 2-ом Нефтегорском проезде Ленинского района. Как информирует областное МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров На тушение выезжали две единицы техники.
Напомним, в выходные в Балакове произошло крупноевозгорание в промышленной зоне.
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