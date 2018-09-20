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Крупный пожар в строительных бытовках произошёл на юго-западе Москвы
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Крупный пожар в строительных бытовках произошёл на юго-западе Москвы 

Говорит Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Информация о пострадавших не поступала, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Уточняется, что инцидент произошёл на стройплощадке на улице Обручева.
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