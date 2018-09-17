Тело утонувшего рыбака нашли в Байкале через 10 дней после пропажи

Со дна Байкала подняли тело мужчины, который утонул 4 сентября.

Он утонул у мыса Кулгана вблизи поселка Онгурён, когда вместе с друзьями рыбачил, сообщила 14 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области . Они отошли от берега на 300 метров на моторной лодке, когда один из рыбаков упал за борт. Поскольку на нем не было спасательного жилета, он практически сразу ушел под воду.

Мужчину искали десять дней — спасатели обследовали береговую линию, протяженностью более километра, а также воду в районе происшествия, глубина Байкала в этом месте составляет около 20 метров. Поиски водолазам осложнял сильный ветер и большая волна. В результате тело мужчины нашли 14 сентября в районе пролива Малое Море Ольхонского района.