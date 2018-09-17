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В Кривом Роге на Украине при пожаре погибли три человека, включая ребенка
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В Кривом Роге на Украине при пожаре погибли три человека, включая ребенка 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в Днепропетровской области, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 22.28 (совпадает с мск) 16 сентября в Кривом Роге по улице Соловьиная, 64 в одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека, из них один ребенок (2009 года рождения)", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасатели потушили пожар в 23.02 мск на площади пять квадратных метров.
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