Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградском районе

Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградском районе.

На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, отправили в местную больницу и ЦРБ Павловского района. Остальных отвезли в пункт временного размещения в станицу Ленинградскую, к ним направлен психолог МЧС. Решается вопрос о дальнейшей транспортировке людей по маршруту.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«К ликвидации последствий происшествия привлечено 29 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в центре Краснодара иномарка врезалась в трамвай.