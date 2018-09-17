Ещё
Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградском районе 

АиФ-Кубань 58 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Двое детей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградском районе.
На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, отправили в местную больницу и ЦРБ Павловского района. Остальных отвезли в пункт временного размещения в станицу Ленинградскую, к ним направлен психолог МЧС. Решается вопрос о дальнейшей транспортировке людей по маршруту.
Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
«К ликвидации последствий происшествия привлечено 29 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 6 человек и 2 единицы техники», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в центре Краснодара иномарка врезалась в трамвай.
АиФ-Кубань: последние новости
В Сочи обильные осадки вызвали подтопления улиц и дворов На Кубани предстоящая неделя обещает дожди и сильный ветер В Сочи нашли повешенными над колодцем семейную пару
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили коллективным отпором в НАТО258
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась200
Подозреваемый в убийстве Захарченко рассказал о вербовке136
В России могут ввести «сухой закон»239
Луконин погиб в страшном ДТП12
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение