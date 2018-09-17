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Ночью в цехе «Балаковорезинотехники» произошел масштабный пожар
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Ночью в цехе «Балаковорезинотехники» произошел масштабный пожар 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 17 сентября, ночью на территории завода «Балаковорезинотехника» произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
В 2.13 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в городе Балаково-16 (почтовый адрес «БРТ» — прим. ред.). На вызов реагировали 22 человека личного состава, использовалось восемь единиц техники.
Как выяснилось, пожар произошел в неработающем цехе №17. Его площадь составила 200 квадратных метров.
В результате ЧП пострадавших нет, его причины устанавливаются.
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