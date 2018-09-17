Ночью в цехе «Балаковорезинотехники» произошел масштабный пожар

В 2.13 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в городе Балаково-16 (почтовый адрес «БРТ» — прим. ред.). На вызов реагировали 22 человека личного состава, использовалось восемь единиц техники.

Как выяснилось, пожар произошел в неработающем цехе №17. Его площадь составила 200 квадратных метров.

В результате ЧП пострадавших нет, его причины устанавливаются.