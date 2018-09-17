В Японии обнародовали статистику о пожилых людях

Число японцев старше 70 лет впервые превысило 20% от общей численности населения страны и составило 26,18 млн человек. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии , опубликованные в связи с Днём почитания старших, отмечаемого 17 сентября.

Количество граждан Японии в возрасте 70 лет и старше, составило 20,7%, передаёт РИА «Новости»

Японцев старше 65 лет насчитали в 35,57 миллиона человек (20,12 млн женщин и 15,45 млн мужчин), или 28,1% от численности населения, эти цифры также оказались рекордными.

Ожидается, что к 2040 году граждане Японии старшее 65 лет составят 39,21 млн человек, или 35,3% от общего числа населения, а тех, кто старше 75 лет — 20,2%.

По итогам 2017 года число японцев старше 65 лет достигло 27,7%, что, по мнению ВОЗ, попадает под категорию «супер-стареющего населения». Число японцев старше 75 лет в 2017 году составило 13,8% от населения страны. При этом, число детей и подростков в возрасте до 15 лет в 2017 году составило в Японии 12,3%.

Как писал News.ru, наибольшая продолжительность жизни в мире наблюдается в Японии, Швейцарии, Испании, Сингапуре, Австралии, Франции и США. В июле в Японии умерла самая пожилая жительница Земли Тие Мияко. Е й было 117 лет.