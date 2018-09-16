Ещё
Срочно: 30 горняков погибли в результате оползня на Филиппинах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: 30 горняков погибли в результате оползня на Филиппинах 

ИА Синьхуа + ещё 2 14 часов назад
Манила, 16 сентября /Синьхуа/ — Спасатели обнаружили тела 30 горняков, заблокированных в туннеле из-за оползня на севере Филиппин. Об этом сообщил представитель филиппинских военных. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Два человека погибли при сходе оползня, вызванном тайфуном Мангхут на Филиппинах Учение государств-членов ОДКБ "Скала-2018" началось в Казахстане 50 тыс. жителей китайской провинции Фуцзянь эвакуированы в связи с приближением тайфуна "Мангхут"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ресторане в Солсбери пострадали россияне193
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась172
Российский «Контейнер» накроет Европу72
Певец Луконин погиб в страшном ДТП
ЦИК объяснил резкую смену лидера на выборах в Приморье15
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение