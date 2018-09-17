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Машинист погиб в результате крушения грузового поезда в Канаде
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Машинист погиб в результате крушения грузового поезда в Канаде 

Российская Газета + ещё 1 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Канаде сошел с рельсов грузовой поезд с топливом. Инцидент произошел в субботу вечером в удаленной местности провинции Манитоба.
С рельсов сошли три локомотива и несколько первых вагонов состава, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC. В результате крушения пострадали два машиниста. Один из них скончался до прибытия медиков, второго спасатели отправили на вертолете в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.
Состав из трех локомотивов и 27 вагонов, принадлежащий компании Arctic Gateway Group, перевозил топливо. Утечки горючего нет. Что стало причиной ЧП пока не известно.
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