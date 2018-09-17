Четыре человека пострадали в результате хлопка в подмосковной бане

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

На сайте самого ведомства уточняется, что инцидент произошёл на улице Социалистическая.

Отмечается, что на место происшествия прибыли 24 сотрудника и 8 единиц техники.

В настоящий момент обстоятельства ЧП выясняются.

Вместе с этим агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах области указывает, что в результате происшествия погиб один человек.

В мае URA.RU сообщало, что в Перми организовали обследование дома, повреждённого взрывом газа.