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Четыре человека пострадали в результате хлопка в подмосковной бане
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Четыре человека пострадали в результате хлопка в подмосковной бане 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
На сайте самого ведомства уточняется, что инцидент произошёл на улице Социалистическая.
Отмечается, что на место происшествия прибыли 24 сотрудника и 8 единиц техники.
В настоящий момент обстоятельства ЧП выясняются.
Вместе с этим агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах области указывает, что в результате происшествия погиб один человек.
В мае URA.RU сообщало, что в Перми организовали обследование дома, повреждённого взрывом газа.
RT на русском: последние новости
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