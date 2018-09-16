Ещё
СМИ: в Канаде грузовой состав сошел с рельсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Канаде грузовой состав сошел с рельсов 

ТАСС 58 минут назад
ОТТАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате схода с рельсов грузового состава с топливом в центральной провинции Манитоба. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел вечером в субботу в удаленной местности на севере региона. По не установленной пока причине с рельсов сошли три локомотива и несколько первых вагонов состава. В головном локомотиве придавило двух машинистов, один из них погиб до оказания первой помощи, второго спасатели отправили на вертолете в больницу города Томпсон, который находится в 145 км от места аварии. Его состояние оценивается как тяжелое.
Состав из трех локомотивов и 27 вагонов принадлежит компании Arctic Gateway Group и перевозил топливо. По предварительной информации, утечки горючего из цистерн не произошло. На место аварии уже прибыли представители компании и специалисты, которые будут устанавливать причины схода состава с рельсов.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Южной Корее разбился небольшой частный самолет Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Курильских островов Обрушившийся на США шторм "Флоренс" ослаб до тропической депрессии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери случилось новое «отравление»212
США выразили жесткую позицию по Крыму530
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась165
После поцелуя с Якубовичем Монеточка отменила концерт5
Офшорный олигарх-президент ведет Киев к кровопролитию205
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение