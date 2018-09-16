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Погода на неделю: в Кировскую область надвигаются дожди
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Погода на неделю: в Кировскую область надвигаются дожди 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В понедельник синоптики обещают температуру от +10 до +16 градусов.
Максимальная скорость ветра составит 13 м/с. Погода весь день будет пасмурной, в полдень начнется небольшой дождь, который ближе к вечеру превратится в ливень.
Во вторник ожидается температура от +3 до +14 градусов, ветер немного утихнет. Днем солнце ненадолго выглянет из-за туч, вечером снова начнется дождь.
В среду температура составит от +7 до +9 градусов, ветер усилится до 12 м/с. Погода будет дождливой и пасмурной.
В четверг синоптики обещают температуру от +4 до +13 градусов. Утро и начало дня будут солнечными, без осадков, но вечером дожди вернутся. Скорость ветра может достигать 10 м/с.
В пятницу ожидается температура от +8 до +12 градусов, ветер до 13 м/с и пасмурная, дождливая погода на протяжении всего дня.
Выходные будут солнечные, без дождей. В субботу скорость ветра может достигать 8 м/с, но в воскресенье он совсем утихнет. Температура составит от +6 до +17 градусов.
Фото — million-wallpapers.ru
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