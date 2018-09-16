Погода на неделю: в Кировскую область надвигаются дожди

В понедельник синоптики обещают температуру от +10 до +16 градусов.

Максимальная скорость ветра составит 13 м/с. Погода весь день будет пасмурной, в полдень начнется небольшой дождь, который ближе к вечеру превратится в ливень.

Во вторник ожидается температура от +3 до +14 градусов, ветер немного утихнет. Днем солнце ненадолго выглянет из-за туч, вечером снова начнется дождь.

В среду температура составит от +7 до +9 градусов, ветер усилится до 12 м/с. Погода будет дождливой и пасмурной.

В четверг синоптики обещают температуру от +4 до +13 градусов. Утро и начало дня будут солнечными, без осадков, но вечером дожди вернутся. Скорость ветра может достигать 10 м/с.

В пятницу ожидается температура от +8 до +12 градусов, ветер до 13 м/с и пасмурная, дождливая погода на протяжении всего дня.

Выходные будут солнечные, без дождей. В субботу скорость ветра может достигать 8 м/с, но в воскресенье он совсем утихнет. Температура составит от +6 до +17 градусов.

Фото — million-wallpapers.ru