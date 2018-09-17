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СМИ: Япония впервые направила свою подводную лодку на учения в Южно-Китайское море
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СМИ: Япония впервые направила свою подводную лодку на учения в Южно-Китайское море 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Морские Силы самообороны Японии впервые направили на учения подводную лодку в Южно-Китайское море. Об этом в понедельник сообщила газета Asahi.
По данным источника издания в оборонном ведомстве, решение провести учения с участием подводной лодки в этом «стратегически важном для Японии регионе» вызвано необходимостью держать под контролем передвижение атомных подводных лодок Китая, которые через Южно-Китайское море «могут пройти в воды Тихого океана». Как отмечает газета, японское оборонное ведомство активно сотрудничает с государствами Юго-Восточной Азии, вовлеченными в территориальный спор с КНР в районе Южно-Китайского моря, такими как Вьетнам и Филиппины.
Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.
В свою очередь МИД КНР настаивает на том, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.
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