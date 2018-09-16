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В Риге произошел крупный пожар площадью 1500 кв м
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В Риге произошел крупный пожар площадью 1500 кв м 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Крупный пожар произошел в здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) Латвии.
"Горит крыша трехэтажного здания. Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров", — сказали в ГПСС.
Пострадавших в результате пожара нет. В тушении принимают участие 35 пожарных. Поскольку рядом с горящим зданием находится торговый центр Elkor, пожару присвоен статус повышенной опасности.
Ранее взрывы газа в десятках домов произошли в американском штате Массачусетс.
Ситуация коснулась трех городов в штате — Лоуренс, Норт-Андовен и Андовен. Жители рассказали о внезапных взрывах в их домах, после чего многие из домов загорелись.
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