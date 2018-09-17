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Природный пожар под Оренбургом перешел на село Сарбаево
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Природный пожар под Оренбургом перешел на село Сарбаево 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Природный пожар, возникший в степи под Оренбургом, перешел на населенный пункт Сарбаево, огонь уничтожил два дома, сообщил в понедельник ТАСС источник в экстренных службах.
"Природный пожар перешел на Сарбаево, где уничтожил два дома. Из села эвакуированы почти 50 человек", — сказал собеседник агентства.
Сейчас площадь пожара составляет 150 га. Его тушат в том числе при помощи вертолета Ми-8 и самолета Ил-76.
Ранее сообщалось, что в городе Медногорск Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с возгоранием сухой травы в его окрестностях. Власти готовы эвакуировать около 100 жителей населенных пунктов Рысаево и Идельбаево в случае дальнейшего распространения степного пожара, которому присвоен второй повышенный номер сложности. Подготовлено семь пунктов временного размещения, муниципалитет предоставил также транспорт для возможной эвакуации.
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