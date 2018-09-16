Ещё
Жителям трех городов Массачусетса разрешили вернуться домой после эвакуации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям трех городов Массачусетса разрешили вернуться домой после эвакуации 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
ТАСС, 16 сентября. Власти штата Массачусетс разрешили жителям городов Лоренс, Северный Андовер и Андовер на северо-востоке штата вернуться в свои дома после эвакуации, вызванной пожарами из-за прорыва газопровода. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление губернатора штата Чарльза Бейкера.
По данным агентства, электричество было восстановлено практически во всех домах, однако газоснабжение будет приостановлено, пока ведется расследование причин инцидента.
14 сентября в жилых домах американских городов Лоренс и Андовер (штат Массачусетс) произошла серия пожаров из-за предполагаемого нарушения герметичности трубопровода, доставляющего бытовой газ. В результате увеличения очагов возгораний, полиция эвакуировала жителей 70 домов города Лоренс и соседнего с ним Андовера. В результате чрезвычайного происшествия был объявлен режим ЧС, один человек погиб и еще десять пострадали. Предполагается, что первопричиной ЧП стал прорыв местного газопровода из-за увеличения давления в трубах.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Южной Корее разбился небольшой частный самолет Сильные дожди спровоцировали подъем воды в реках и подтопление дорог в Сочи СМИ: в Таиланде из-за наводнения пострадали 58 тыс. человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымскому мосту вынесли вердикт79
В Кремле высказались о выходе Путина на пенсию414
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась67
Подростки устроили провокацию на Красной площади256
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“101
Видео
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение