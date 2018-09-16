Жителям трех городов Массачусетса разрешили вернуться домой после эвакуации

ТАСС , 16 сентября. Власти штата Массачусетс разрешили жителям городов Лоренс, Северный Андовер и Андовер на северо-востоке штата вернуться в свои дома после эвакуации, вызванной пожарами из-за прорыва газопровода. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление губернатора штата Чарльза Бейкера.

По данным агентства, электричество было восстановлено практически во всех домах, однако газоснабжение будет приостановлено, пока ведется расследование причин инцидента.

14 сентября в жилых домах американских городов Лоренс и Андовер (штат Массачусетс) произошла серия пожаров из-за предполагаемого нарушения герметичности трубопровода, доставляющего бытовой газ. В результате увеличения очагов возгораний, полиция эвакуировала жителей 70 домов города Лоренс и соседнего с ним Андовера. В результате чрезвычайного происшествия был объявлен режим ЧС, один человек погиб и еще десять пострадали. Предполагается, что первопричиной ЧП стал прорыв местного газопровода из-за увеличения давления в трубах.