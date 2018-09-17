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Около двух тысяч сочинцев остались без воды из‐за непогоды
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Около двух тысяч сочинцев остались без воды из‐за непогоды 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около двух тысяч жителей и гостей Сочи остались без водоснабжения из-за резкого подъема уровня воды в реке Лоо. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу водоканала.
«Два водовода диаметром 200 миллиметров, которые проходят по реке Лоо, пострадали из-за резкого подъема уровня воды», — рассказал представитель пресс-службы.
Восстановительные работы начнутся после того, как установится хорошая погода. Только тогда вода снова поступит в дома в поселках Нижнее Лоо и Верхнеармянское Лоо.
Проливные дожди обрушились на регион 14 сентября. Наихудшая ситуация в Кудепсте: в микрорайоне затоплены улицы, машины стоят в многокилометровых пробках на выезде из города. Штормовое предупреждение действует до 17 сентября включительно. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, сильный ветер и формирование смерчей над морем.
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