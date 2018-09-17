Около двух тысяч сочинцев остались без воды из‐за непогоды

Около двух тысяч жителей и гостей Сочи остались без водоснабжения из-за резкого подъема уровня воды в реке Лоо. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу водоканала.

«Два водовода диаметром 200 миллиметров, которые проходят по реке Лоо, пострадали из-за резкого подъема уровня воды», — рассказал представитель пресс-службы.

Восстановительные работы начнутся после того, как установится хорошая погода. Только тогда вода снова поступит в дома в поселках Нижнее Лоо и Верхнеармянское Лоо.

Проливные дожди обрушились на регион 14 сентября. Наихудшая ситуация в Кудепсте: в микрорайоне затоплены улицы, машины стоят в многокилометровых пробках на выезде из города. Штормовое предупреждение действует до 17 сентября включительно. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, сильный ветер и формирование смерчей над морем.