Ещё
Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс» 

Российская Газета + ещё 2 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате урагана «Флоренс». Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.
При этом глава Белого дома почему-то знает только о пяти погибших. Хотя на самом деле жертв намного больше. По последним данным, в результате удара стихии в штатах Северная Каролина и Южная Каролина скончались 15 человек.
Наибольший ущерб был причинен портовому городу Уилмингтон. Здесь было повалено большое количество деревьев и повреждены многие здания. Чиновники предупредили местных жителей, что им еще рано возвращаться в свои дома.
Добавим, что еще в пятницу ураган превратился в тропический шторм. Скорость ветра в центре атмосферного вихря сейчас составляет 15,7 м/с. Циклон направляется на север со скоростью 6 метров в секунду.
Российская Газета: последние новости
Западные СМИ ужаснула "страшная" российская РСЗО "Ураган" Жертвами урагана "Флоренс" в США уже стали 13 человек Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ресторане в Солсбери пострадали россияне193
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась172
Российский «Контейнер» накроет Европу72
Певец Луконин погиб в страшном ДТП
ЦИК объяснил резкую смену лидера на выборах в Приморье15
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение