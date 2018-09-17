Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате урагана «Флоренс». Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

При этом глава Белого дома почему-то знает только о пяти погибших. Хотя на самом деле жертв намного больше. По последним данным, в результате удара стихии в штатах Северная Каролина и Южная Каролина скончались 15 человек.

Наибольший ущерб был причинен портовому городу Уилмингтон. Здесь было повалено большое количество деревьев и повреждены многие здания. Чиновники предупредили местных жителей, что им еще рано возвращаться в свои дома.

Добавим, что еще в пятницу ураган превратился в тропический шторм. Скорость ветра в центре атмосферного вихря сейчас составляет 15,7 м/с. Циклон направляется на север со скоростью 6 метров в секунду.