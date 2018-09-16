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Взрыв газа произошел в частном доме под Волгоградом
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Взрыв газа произошел в частном доме под Волгоградом 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: v1.ru
ВОЛГОГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Хозяин частного дома в хуторе Ольшанский Урюпинского района Волгоградской области госпитализирован после взрыва бытового газа в его доме. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил представитель администрации Урюпинского района.
"В частном доме в хуторе Ольшанский в пятницу произошел хлопок бытового газа. В результате ЧП есть один пострадавший — это хозяин дома, он был доставлен в Урюпинскую райбольницу", — сказал собеседник агентства.
Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
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