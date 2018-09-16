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Спасатели помогли сотням жителей в зоне бедствия на востоке США
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Спасатели помогли сотням жителей в зоне бедствия на востоке США 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Отряды спасателей в составе 1,3 тыс. человек оказали необходимую помощь нескольким сотням жителей американских штатов Северная Каролина и Южная Каролина, где произошло стихийное бедствие из-за урагана «Флоренс», ослабевшего до тропического циклона. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании NBC глава федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) Брок Лонг.
"1,3 тыс. человек занимаются поиском и спасением, они пока что завершили эвакуацию нескольких сотен человек", — информировал он. «В настоящий момент мы сосредоточены главным образом на обеспечении безопасности и поисково-спасательных операциях», — добавил Лонг.
Глава федерального агентства предупредил, что наибольшую опасность в зоне бедствия представляют наводнения и подтопление автомобильных дорог. «Мы будем наблюдать дальнейшие наводнения и размыв дорог, нам придется уделить внимание людям, проживающим в малонаселенной местности», — сказал Лонг. «Будет очень тяжело, но мы все преодолеем», — надеется он.
Как сообщил ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида), «Флоренс» ослаб до категории тропического циклона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет примерно 15,2 м/с. Циклон находится в 35 км к юго-западу от американского города Колумбия (штат Южная Каролина) и продолжает двигаться вглубь континента в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с.
Ранее сообщалось, что в штатах Северная Каролина и Южная Каролина из-за «Флоренс» погибли 13 человек, в том числе мать и ребенок. По данным властей, без электричества только в Северной Каролине остались более 800 тыс. жителей.
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