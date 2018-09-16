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У Генеральского второй раз за сутки вспыхнул лесной пожар
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У Генеральского второй раз за сутки вспыхнул лесной пожар 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 16 сентября, в Энгельсском лесхозе снова вспыхнул низовой лесной пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.
Сигнал о возгорании в десяти километрах от села Генеральское поступил пожарным в 13.15 от дежурного диспетчера регионального минприроды. Он сообщил, что на площади 0,05 гектара горят насаждения вяза возрастом 55 лет.
«Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуется», — информируют в управлении.
Напомним, также в десяти километрах от Генеральского лесной пожар тушиливчера. Его площадь составила полтора гектара. Сегодня ночью еще больший по масштабам лесной пожар произошел в Балашовском районе. Там на площади два га горели насаждения сосны возрастом в 300 лет.
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