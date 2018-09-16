У Генеральского второй раз за сутки вспыхнул лесной пожар

Сигнал о возгорании в десяти километрах от села Генеральское поступил пожарным в 13.15 от дежурного диспетчера регионального минприроды. Он сообщил, что на площади 0,05 гектара горят насаждения вяза возрастом 55 лет.

«Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения и применение авиации для тушения пожара не требуется», — информируют в управлении.

Напомним, также в десяти километрах от Генеральского лесной пожар тушиливчера. Его площадь составила полтора гектара. Сегодня ночью еще больший по масштабам лесной пожар произошел в Балашовском районе. Там на площади два га горели насаждения сосны возрастом в 300 лет.