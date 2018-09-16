До вечера в Вологде ожидаются сильный ветер и ливни

Порывистый ветер и осадки продлятся до конца дня. Во власти циклона Вологодская область оказалась накануне вечером. Непогода с сильным дождем, грозой и ветром охватила территорию почти всех населенных пунктов.

При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, в остальное время — от 5 до 10 метров в секунду. Ветер преимущественно юго-восточного и южного направлений.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возникает угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с повреждением линий электропередач, связи, обрушением широкоформатных конструкций и падением деревьев. Также возможно увеличение количества дорожных аварий на трассах, ограничения в работе воздушного транспорта.