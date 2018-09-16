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До вечера в Вологде ожидаются сильный ветер и ливни
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До вечера в Вологде ожидаются сильный ветер и ливни 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Порывистый ветер и осадки продлятся до конца дня. Во власти циклона Вологодская область оказалась накануне вечером. Непогода с сильным дождем, грозой и ветром охватила территорию почти всех населенных пунктов.
При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, в остальное время — от 5 до 10 метров в секунду. Ветер преимущественно юго-восточного и южного направлений.
В связи с неблагоприятными погодными условиями возникает угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с повреждением линий электропередач, связи, обрушением широкоформатных конструкций и падением деревьев. Также возможно увеличение количества дорожных аварий на трассах, ограничения в работе воздушного транспорта.
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