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На Сочи обрушилось наводнение
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На Сочи обрушилось наводнение 

Авторадио + ещё 3 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Причной стали продолжительные ливни. Затруднено движение общественного транспорта и автомобилей. В некоторых районах города дожди продолжаются. В Сети появилось видео, где людей буквально смывает потоком воды.
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