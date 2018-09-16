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На Сочи обрушилось наводнение
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На Сочи обрушилось наводнение
Авторадио
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1 час назад
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За рулем Кубань
Причной стали продолжительные ливни. Затруднено движение общественного транспорта и автомобилей. В некоторых районах города дожди продолжаются. В Сети появилось видео, где людей буквально смывает потоком воды.
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