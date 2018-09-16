В США арестованы 5 человек за ограбление во время урагана «Флоренс»

Полиция американского Уилмингтона, штат Северная Каролина, заявила об аресте пяти человек, которые ограбили универмаг, находящийся в зоне действия урагана «Флоренс». Как сообщает ABC News со ссылкой на страницу городской полиции в Twitter, «преступникам будут предъявлены обвинения по всей строгости закона». О результатах расследования будет сообщено в ближайшие дни.

Из-за участившихся случаев мародерства власти Уилмингтона решили установить комендантский час с 17:00 до 6:00 в особо неспокойных районах, тогда как во всем городе он действует с 22:00.

Напомним, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в штатах Северная и Южная Каролина и Виргиния в связи с приближением урагана. Он заверил американцев, что федеральное правительство «полностью подготовлено» к стихийному бедствию. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп намерен посетить пострадавшие от стихии районы США на следующей неделе.

По официальным данным, жертвами «Флоренс» стали 13 человек. Это самый мощный ураган за последние 30 лет, угрожающий Каролине. В потенциально опасной зоне находятся более 1,7 миллионов жителей США.