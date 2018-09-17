В Башкирии горит 3,5 га леса

В Бурзянском районе Башкирии продолжает гореть 3,5 га леса. По данным МЧС по РБ, очаг локализовать не удалось.

Отметим, что ранее МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с опасностью природных пожаров. 5 класс пожароопасности объявлен в республике с 15 сентября.

Всего с начала года на территории республики возникло 138 очагов природных пожаров. Общая площадь пожаров — 877 тысяч га.

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