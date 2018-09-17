Ещё
В Башкирии горит 3,5 га леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии горит 3,5 га леса 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 1 47 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Бурзянском районе Башкирии продолжает гореть 3,5 га леса. По данным МЧС по РБ, очаг локализовать не удалось.
Отметим, что ранее МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение в связи с опасностью природных пожаров. 5 класс пожароопасности объявлен в республике с 15 сентября.
Всего с начала года на территории республики возникло 138 очагов природных пожаров. Общая площадь пожаров — 877 тысяч га.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе в жилом доме произошел хлопок газа, есть пострадавший Глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на дуэль В Башкирии синоптики прогнозируют дожди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили коллективным отпором в НАТО258
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась200
Подозреваемый в убийстве Захарченко рассказал о вербовке136
В России могут ввести «сухой закон»239
Луконин погиб в страшном ДТП12
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
00:52
«Доктор Новичок»: новые подозреваемые в деле Скрипалей
В мире
01:22
«Это же фантастика»: погода порадует москвичей
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение