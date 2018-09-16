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СМИ: жертвами тайфуна «Мангхут» стали 30 филиппинских шахтеров
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СМИ: жертвами тайфуна «Мангхут» стали 30 филиппинских шахтеров 

Мир24 1 час назад
По меньшей мере 30 шахтеров погибли в результате схода оползня на севере Филиппин, сообщает агентство Xinhua.
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