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СМИ: жертвами тайфуна «Мангхут» стали 30 филиппинских шахтеров
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СМИ: жертвами тайфуна «Мангхут» стали 30 филиппинских шахтеров
Мир24
1 час назад
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По меньшей мере 30 шахтеров погибли в результате схода оползня на севере Филиппин, сообщает
агентство Xinhua
.
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