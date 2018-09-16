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СМИ: в результате схода оползня на севере Филиппин погибли 30 шахтеров
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СМИ: в результате схода оползня на севере Филиппин погибли 30 шахтеров 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере 30 шахтеров погибли, еще 13 пропали без вести в результате схода оползня в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин, вызванного тайфуном «Мангхут». Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа».
По его данным, спасатели извлекли тела 30 шахтеров, которые оказались заблокированы в тоннеле из-за сошедшего оползня в провинции Бенгет на севере Филиппин. Как отмечается, операция по поиску еще 13 шахтеров продолжается.
Таким образом число жертв тайфуна «Мангхут», как передает Синьхуа, возросло до 59 человек.
Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило о 28 погибших от тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни.
В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.
В воскресенье тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет района Гонконга и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что его траектория с высокой степенью вероятности пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.
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