СМИ: в результате схода оползня на севере Филиппин погибли 30 шахтеров

ТАСС , 16 сентября. По меньшей мере 30 шахтеров погибли, еще 13 пропали без вести в результате схода оползня в Кордильерском административном регионе на севере Филиппин , вызванного тайфуном «Мангхут». Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа»

По его данным, спасатели извлекли тела 30 шахтеров, которые оказались заблокированы в тоннеле из-за сошедшего оползня в провинции Бенгет на севере Филиппин. Как отмечается, операция по поиску еще 13 шахтеров продолжается.

Таким образом число жертв тайфуна «Мангхут», как передает Синьхуа, возросло до 59 человек.

Ранее в воскресенье агентство Associated Press сообщило о 28 погибших от тайфуна «Мангхут» на Филиппинах, который в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав ливневые дожди, наводнения и оползни.

В провинции Кагаян под ударом стихии оказались более тысячи жилых домов, наблюдаются проблемы со связью и подачей электричества. Во временных убежищах остаются около 105 тыс. человек, эвакуированных ранее из прибрежных зон. Сотрудники Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) предупредили о том, что продолжающиеся дожди могут вызвать новые оползни и наводнения и рекомендовали местным жителям соблюдать все меры предосторожности.

В воскресенье тропический циклон, по прогнозам синоптиков, достигнет района Гонконга и может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что его траектория с высокой степенью вероятности пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.