Поток воды смыл людей во время наводнения в Сочи 

В Сочи произошло наводнение из-за продолжительных сильных ливней, передает онлайн-издание Sochi News.IO. Подтопление города произошло в результате длительных дождей. На данный момент в области затруднено движение общественного транспорта и частных авто. В некоторых районах города дожди все еще не прекращаются. На видео в социальных сетях с места инцидента видно, как людей смывает потоком воды. Течение с огромной скоростью несутся по дорогам микрорайона Кудепста, снося по пути камни и ветки, затрудняя проход пешеходов, заполняя водой автомобили. Причиной подъема воды в поселке по предварительным данным считают нарушения в работе ливневой канализации. Краевое отделение ГУ МЧС контролирует ситуацию.