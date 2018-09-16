Поток воды смыл людей во время наводнения в Сочи

Национальный Туристический Союз: последние новости

Число погибших во время шторма Флоренс в США выросло до 13 человек

Поток воды смыл людей во время наводнения в Сочи

Около десяти человек утонули из-за крушения парома в Индонезии