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Поток воды смыл людей во время наводнения в Сочи
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Поток воды смыл людей во время наводнения в Сочи 

Национальный Туристический Союз + ещё 1 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В Сочи произошло наводнение из-за продолжительных сильных ливней, передает онлайн-издание Sochi News.IO. Подтопление города произошло в результате длительных дождей. На данный момент в области затруднено движение общественного транспорта и частных авто. В некоторых районах города дожди все еще не прекращаются. На видео в социальных сетях с места инцидента видно, как людей смывает потоком воды. Течение с огромной скоростью несутся по дорогам микрорайона Кудепста, снося по пути камни и ветки, затрудняя проход пешеходов, заполняя водой автомобили. Причиной подъема воды в поселке по предварительным данным считают нарушения в работе ливневой канализации. Краевое отделение ГУ МЧС контролирует ситуацию.
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