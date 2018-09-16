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Сильные дожди спровоцировали подъем воды в реках и подтопление дорог в Сочи
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Сильные дожди спровоцировали подъем воды в реках и подтопление дорог в Сочи 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
СОЧИ, 16 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди спровоцировали подъемы уровней воды в реках до 2,9 м, подтопление автодорог и придомовых территорий. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.
"Произошли подъемы уровней рек от 1,5 до 2,9 м, подтопления автодорог и придомовых территорий склоновыми стоками", — говорится в сообщении.
В городе продолжаются сильные дожди. «В центральном районе отмечен сильный ливень, с 06:20 до 07:20 мск выпало 50,8 мм осадков. В прибрежной зоне выпало от 15 до 60 мм, в предгорной и горной зоне — от 30 до 90 мм осадков», — рассказали в центре.
По прогнозу синоптиков, сильные дожди сохранятся и в понедельник. «Действие штормового предупреждения сохранится ночью и утром 17 сентября», — отмечается в сообщении. В Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках. В предгорьях и в горах возрастает риск схода небольших селей.
Ночью и утром 17 сентября на участке Магри — Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.
Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков в Сочи произошло подтопление улиц и дворовых территорий в поселке Кудепста Хостинского района. По предварительной информации, подтоплены три придомовые территории. Эвакуация из подтопленного домовладения не проводилась. Для откачки воды привлечено подразделение МЧС России.
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