Погода на юге России: сильный ливень затопил несколько районов в Сочи

Сильнейший ливень, который накануне обрушился на Сочи , привёл к подъёму уровня воды в реке Макопсе.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ , в субботу, 15 сентября в посёлке Наджиго Лазаревского района выпало 49 мм осадков, в результате чего на автодорогу, ведущую в посёлок сошел сель.

Из-за ухудшения погоды, потоки воды затопили улицы поселка Кудепста. Причиной подтопления стали также и нарушения в работе ливневых канализаций.

Кроме того, ливень подтопил несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах.

В настоящее время спасатели работают в поселке Бзугу, где ливень затопил четыре дома. Некоторые жители самостоятельно эвакуировались в горы.

Между тем, в социальных сетях пользователи размещают видео подтоплениях на улицах Цюрупы, Виноградной и Красноармейской, расположенных в Центральном районе Сочи.

По прогнозу метеорологов, 15 сентября в городе-курорте сохранится пасмурная погода — в течение суток ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду, резкие подъёмы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Также возрастает риск схода селей малого объема и опасность формирования смерчей над морем.

Синоптики озвучили прогноз погоды в Сочи на 14 дней. В период с 16 по 29 сентября минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке плюс 21 градус, максимальное — плюс 26 градусов.

Ночью минимальная температура воздуха в среднем составит 17 градусов тепла, а максимальная — 20 градусов тепла.

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