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Погода на юге России: сильный ливень затопил несколько районов в Сочи
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Погода на юге России: сильный ливень затопил несколько районов в Сочи 

Свободная пресса + ещё 14 53 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
Сильнейший ливень, который накануне обрушился на Сочи, привёл к подъёму уровня воды в реке Макопсе.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в пресс-службе регионального Управления МЧС РФ, в субботу, 15 сентября в посёлке Наджиго Лазаревского района выпало 49 мм осадков, в результате чего на автодорогу, ведущую в посёлок сошел сель.
Из-за ухудшения погоды, потоки воды затопили улицы поселка Кудепста. Причиной подтопления стали также и нарушения в работе ливневых канализаций.
Кроме того, ливень подтопил несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах.
В настоящее время спасатели работают в поселке Бзугу, где ливень затопил четыре дома. Некоторые жители самостоятельно эвакуировались в горы.
Между тем, в социальных сетях пользователи размещают видео подтоплениях на улицах Цюрупы, Виноградной и Красноармейской, расположенных в Центральном районе Сочи.
По прогнозу метеорологов, 15 сентября в городе-курорте сохранится пасмурная погода — в течение суток ожидаются сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 22 метров в секунду, резкие подъёмы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Также возрастает риск схода селей малого объема и опасность формирования смерчей над морем.
Синоптики озвучили прогноз погоды в Сочи на 14 дней. В период с 16 по 29 сентября минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке плюс 21 градус, максимальное — плюс 26 градусов.
Ночью минимальная температура воздуха в среднем составит 17 градусов тепла, а максимальная — 20 градусов тепла.
Погода, новости: МЧС о погоде в Москве: ливень и грозу лучше переждать дома
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