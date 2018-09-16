Ещё
Непогода обрушилась на микрорайон Большого Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Непогода обрушилась на микрорайон Большого Сочи 

360tv.ru + ещё 3 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Непогода на обошла стороной микрорайон Большого Сочи — Кудепсту. Люди и машины тонут в потоках воды из-за сильных дождей. Кадрами с места происшествия с «360» поделился очевидец.
Фото прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).
Вода вперемешку с грязью окутала автомобили. Люди с трудом передвигаются по дорогам.
«Из-за прохождения обильных осадков потоки воды затопили улицы из-за нарушения в работе ливневой канализации. Сейчас на место отправилась оперативная группа гарнизона», — рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 2015 году на Кудепсту обрушилось самое страшное для жителей наводнение. Сразу четыре улицы оказались подтопленными. Все имущество горожан оказалось уничтожено. Пострадавшими стали сотни людей. Основной удар пришелся на улицу Искры.
360tv.ru: последние новости
Опубликовано видео бушующего в США урагана «Флоренс» Около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 Тайфун «Мангхут» добрался до Гонконга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выставила России жесткое условие мира526
В деле российских «отравителей» появилась проститутка178
«Хватит делать из России козла отпущения»666
Умерла звезда «Секретных материалов»57
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе10
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия В мире
00:38
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение