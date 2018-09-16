Непогода обрушилась на микрорайон Большого Сочи

Непогода на обошла стороной микрорайон Большого Сочи — Кудепсту. Люди и машины тонут в потоках воды из-за сильных дождей. Кадрами с места происшествия с «360» поделился очевидец.

Фото прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

Вода вперемешку с грязью окутала автомобили. Люди с трудом передвигаются по дорогам.

«Из-за прохождения обильных осадков потоки воды затопили улицы из-за нарушения в работе ливневой канализации. Сейчас на место отправилась оперативная группа гарнизона», — рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 2015 году на Кудепсту обрушилось самое страшное для жителей наводнение. Сразу четыре улицы оказались подтопленными. Все имущество горожан оказалось уничтожено. Пострадавшими стали сотни людей. Основной удар пришелся на улицу Искры.