В «свечке» на Семи ветрах в Волгограде из-за курильщика вспыхнул пожар

Скорее всего, окурок выбросил сосед пострадавших

Не потушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажном доме в Дзержинском районе. Благодаря спасателям, никто из жильцов не пострадал. Обошлось и без эвакуации.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар в «свечке», расположенной на бульваре 30-летия Победы на Семи ветрах, вспыхнул вчера поздно вечером. Не аккуратный курильщик забросил сигарету на соседский балкон.

— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 15 сентября в 23:10, — сообщили V1.ru в пресс-службе волгоградского МЧС . — На бульваре 30-летия Победы в девятнадцатиэтажном жилом доме на балконе горели вещи.

К моменту приезда пожарных балкон уже полыхал по всей площади. Пожарные 15-й части справились с огнем с 23:25.

— Эвакуировать жильцов не потребовалось. Погибших и пострадавших нет, — говорят спасатели.