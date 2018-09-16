Ещё
В «свечке» на Семи ветрах в Волгограде из-за курильщика вспыхнул пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «свечке» на Семи ветрах в Волгограде из-за курильщика вспыхнул пожар 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Скорее всего, окурок выбросил сосед пострадавших
Не потушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажном доме в Дзержинском районе. Благодаря спасателям, никто из жильцов не пострадал. Обошлось и без эвакуации.
По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар в «свечке», расположенной на бульваре 30-летия Победы на Семи ветрах, вспыхнул вчера поздно вечером. Не аккуратный курильщик забросил сигарету на соседский балкон.
— Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 15 сентября в 23:10, — сообщили V1.ru в пресс-службе волгоградского МЧС. — На бульваре 30-летия Победы в девятнадцатиэтажном жилом доме на балконе горели вещи.
К моменту приезда пожарных балкон уже полыхал по всей площади. Пожарные 15-й части справились с огнем с 23:25.
— Эвакуировать жильцов не потребовалось. Погибших и пострадавших нет, — говорят спасатели.
v1.ru: последние новости
Под Ульяновском разбился самолёт с военным лётчиком из Волгограда «Он плачет и ждёт помощи»: в Волгограде гибнет замурованный в вентиляции сетевого магазина котенок «Придется привыкать»: что думают волгоградцы о переводе часов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выставила России жесткое условие мира526
В деле российских «отравителей» появилась проститутка178
«Хватит делать из России козла отпущения»666
Умерла звезда «Секретных материалов»57
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе10
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия В мире
00:38
Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение