S7 задержала вечерний саратовский рейс на два часа

Так, самолет Embraer ERJ-170 рейса S7 205 должен был подняться в воздух из столичного аэропорта в 15:30 по московскому времени. Вместо этого взлет состоялся ровно на два часа позже, а сел самолет в Саратове только в 18.36 по местному времени.

Борт рейса S7 206 должен был взлететь из аэропорта «Саратов Центральный» в 19.00 по местному времени. Взлет задержали до 19.46, и в итоге судно село в Домодедове не в 19.45, а только в 21.08 по столичному времени.