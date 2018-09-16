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S7 задержала вечерний саратовский рейс на два часа
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S7 задержала вечерний саратовский рейс на два часа 

Свободные новости 28 минут назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 15 сентября, авиакомпания S7 в очередной раззадержала вылет рейсов между Москвой и Саратовом. Соответствующая информация опубликована в онлайн-табло аэропорта «Домодедово».
Так, самолет Embraer ERJ-170 рейса S7 205 должен был подняться в воздух из столичного аэропорта в 15:30 по московскому времени. Вместо этого взлет состоялся ровно на два часа позже, а сел самолет в Саратове только в 18.36 по местному времени.
Борт рейса S7 206 должен был взлететь из аэропорта «Саратов Центральный» в 19.00 по местному времени. Взлет задержали до 19.46, и в итоге судно село в Домодедове не в 19.45, а только в 21.08 по столичному времени.
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