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В частном доме на Кубани в результате взрыва бытового газа пострадал один человек
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В частном доме на Кубани в результате взрыва бытового газа пострадал один человек 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа и пожар произошел в воскресенье утром частном доме в городе Апшеронске Краснодарского края, в результате пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"В 08:14 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа с последующим возгоранием в частном жилом доме на улице Калинина в городе Апшеронске. Погибших нет, есть пострадавший", — сказано в сообщении.
Установлено, что в результате взрыва газа произошло частичное разрушение частного дома, повреждены стены и кровля. На месте работают 26 человек и восемь единиц техники, от МЧС России — девять человек и три единиц техники.
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