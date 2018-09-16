В частном доме на Кубани в результате взрыва бытового газа пострадал один человек

КРАСНОДАР , 16 сентября. / ТАСС /. Взрыв бытового газа и пожар произошел в воскресенье утром частном доме в городе Апшеронске Краснодарского края , в результате пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. "В 08:14 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа с последующим возгоранием в частном жилом доме на улице Калинина в городе Апшеронске. Погибших нет, есть пострадавший", — сказано в сообщении. Установлено, что в результате взрыва газа произошло частичное разрушение частного дома, повреждены стены и кровля. На месте работают 26 человек и восемь единиц техники, от МЧС России — девять человек и три единиц техники.