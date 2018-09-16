Американцы массово начали грабить магазины во время разрушительного урагана

Полицейские арестовали пять человек, которых обвиняют в мародерстве.

На американский штат Северная Каролина обрушился разрушительный тропический ураган «Флоренс». Не обошлось без жерств. Впрочем, не все местные жители соблюдают меры безопасности. Некоторые воспользовались непогодой и решили поживиться имуществом торговых лавок и крупных магазинов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, полицейские арестовали пять человек, которых обвиняют в мародерстве.

Ранее сообщалось, что жертвами шторма «Флоренс»‍ стали семь человек. Известно, что среди погибших есть ребенок (подробнее…)