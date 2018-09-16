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Американцы массово начали грабить магазины во время разрушительного урагана
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Американцы массово начали грабить магазины во время разрушительного урагана 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Полицейские арестовали пять человек, которых обвиняют в мародерстве.
На американский штат Северная Каролина обрушился разрушительный тропический ураган «Флоренс». Не обошлось без жерств. Впрочем, не все местные жители соблюдают меры безопасности. Некоторые воспользовались непогодой и решили поживиться имуществом торговых лавок и крупных магазинов. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Так, полицейские арестовали пять человек, которых обвиняют в мародерстве.
Ранее сообщалось, что жертвами шторма «Флоренс»‍ стали семь человек. Известно, что среди погибших есть ребенок (подробнее…)
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