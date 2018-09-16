Ещё
В США начались грабежи во время урагана «Флоренс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умерла звезда "Секретных материалов"
Умерла звезда "Секретных материалов"

В США начались грабежи во время урагана «Флоренс» 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В США во время урагана «Флоренс» злоумышленники начали грабить магазины. Арестованы 5 человек.
Об этом сообщает местная полиция города Уилмингтон. Исходя из Твиттера полиции, злоумышленникам будут предъявлены обвинения.
Офицеры арестовали пять человек, которые вломились и ограбили магазин Dollar General на пересечении 50-ой улицы и улицы Доусон. Будут предъявлены обвинения, детали будут опубликованы по мере их поступления", — цитирует «РИА Новости» аккаунт местной полиции.
NEWS ALERT — Moments ago officers arrested five individuals who broke in and looted the Dollar General at 5th & Dawson Streets. Charges are pending and those details will be released as they become available.
— Wilmington Police (@WilmingtonPD) 15 сентября 2018 г.
Напомним, ранее сообщалась о 5 погибших в результате урагана «Флоренс».
Во время урагана были повалены деревья, а 930 тысяч домов оказались без электричества. Тем временем, ураган сохраняет разрешительную мощь, набирая волны высотой до 10 метров. Вследствие чего некоторые города оказались затопленными. К примеру, в Нью-Берне затоплены улицы и дома, людей приходится эвакуировать.
Фото: https://pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Число жертв урагана Флоренс возросло до пяти Землетрясение в Катав-Ивановске: о чем молчали жители города В Ульяновске разбился легкомоторный самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда «Секретных материалов»39
Появились новые данные о дырах на «Союзе»363
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах7
Лондону пришлось отложить санкции к России45
Луценко призвал заткнуть «три дырки» на Украине49
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение