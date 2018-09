В США начались грабежи во время урагана «Флоренс»

США во время урагана «Флоренс» злоумышленники начали грабить магазины. Арестованы 5 человек.

Об этом сообщает местная полиция города Уилмингтон. Исходя из Твиттера полиции, злоумышленникам будут предъявлены обвинения.

Офицеры арестовали пять человек, которые вломились и ограбили магазин Dollar General на пересечении 50-ой улицы и улицы Доусон. Будут предъявлены обвинения, детали будут опубликованы по мере их поступления", — цитирует «РИА Новости» аккаунт местной полиции.

NEWS ALERT — Moments ago officers arrested five individuals who broke in and looted the Dollar General at 5th & Dawson Streets. Charges are pending and those details will be released as they become available.

— Wilmington Police (@WilmingtonPD) 15 сентября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалась о 5 погибших в результате урагана «Флоренс».

Во время урагана были повалены деревья, а 930 тысяч домов оказались без электричества. Тем временем, ураган сохраняет разрешительную мощь, набирая волны высотой до 10 метров. Вследствие чего некоторые города оказались затопленными. К примеру, в Нью-Берне затоплены улицы и дома, людей приходится эвакуировать.

Фото: https://pixabay.com