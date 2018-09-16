В Калькутте на рынке вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар начался на одном из рынков города Калькутта Индии . Возгорание зафиксировали около трех часов ночи. На место выехали 20 пожарных бригад. Более пяти часов они пытались взять огонь под контроль. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Место происшествия уже посетил градоначальник. Ожидается, что материальный ущерб будет огромным: в здании рынка находилось около 400 торговых точек. Восстановить их, скорее всего, не удастся. Власти эвакуировали жителей соседних домов.

Горящий рынок расположен в известном торговом районе в старой части города с большим количеством магазинов. Ежедневно сюда приходят тысячи жителей, сообщает телеканал «Россия 24».