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В Калькутте на рынке вспыхнул сильный пожар
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Умерла звезда "Секретных материалов"
Умерла звезда "Секретных материалов"

В Калькутте на рынке вспыхнул сильный пожар 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сильный пожар начался на одном из рынков города Калькутта в Индии. Возгорание зафиксировали около трех часов ночи. На место выехали 20 пожарных бригад. Более пяти часов они пытались взять огонь под контроль. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Место происшествия уже посетил градоначальник. Ожидается, что материальный ущерб будет огромным: в здании рынка находилось около 400 торговых точек. Восстановить их, скорее всего, не удастся. Власти эвакуировали жителей соседних домов.
Горящий рынок расположен в известном торговом районе в старой части города с большим количеством магазинов. Ежедневно сюда приходят тысячи жителей, сообщает телеканал «Россия 24».
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