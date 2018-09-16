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Ночной пожар уничтожил трехсотлетний сосновый лес под Балашовом
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Ночной пожар уничтожил трехсотлетний сосновый лес под Балашовом 

Свободные новости 35 минут назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 15 сентября, вечером и сегодня ночью на территории Саратовской области вспыхнули два лесных пожара, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В 19.20 субботы на пульт «01» поступил от дежурного минприроды сигнал о появлении очага низового лесного пожара в Энгельсском лесхозе, где возраст насаждений вяза составляет 60 лет.
На начало тушения площадь возгорания составляла 0,1 гектара, но максимум площади составил в итоге полтора га. Угрозы населенным пунктам огонь не представлял — до ближайшего села Генеральского было 10 километров. Эвакуация населения не проводилась, авиацию для тушения не применяли.
По данным МЧС, этот пожар ликвидировали уже в 19.35.
Сегодня в 1.40 еще один лесной пожар вспыхнул в шести километрах от села Арзянка Балашовского района. На территории Балашовского лесхоза горели насаждения сосны возрастом в 300 лет. На время поступления сигнала площадь пожара составляла 0,4 гектара, но затем он разросся до размера в два га.
В итоге пламя погасили только к семи утра. Эвакуацию населения пожарные не проводили, авиацию не применяли, до населенных пунктов огонь не дошел.
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