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Один тайфун, две страны и сотни пострадавших
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Один тайфун, две страны и сотни пострадавших 

RT на русском + ещё 2 48 минут назад
Фото: News.ru
Супертайфун «Мангхут» обрушился на Китай. СМИ сообщают, что в Гонконге отменили около девятисот авиарейсов, в том числе в Москву. В Макао полностью остановлено движение наземного, воздушного и морского транспорта. Также из-за тайфуна впервые в истории Макао были закрыты все игорные зоны. По информации синоптиков, скорость ветра местами достигает 205 км/ч. Стихия пришла в страну с Филиппин, там погибли 32 человека и 29 пропали без вести.
С 00:09 по 00:23 сек. ролика использован материал видеоагентства Ruptly.
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