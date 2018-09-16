Один тайфун, две страны и сотни пострадавших 

Супертайфун «Мангхут» обрушился на Китай. СМИ сообщают, что в Гонконге отменили около девятисот авиарейсов, в том числе в Москву. В Макао полностью остановлено движение наземного, воздушного и морского транспорта. Также из-за тайфуна впервые в истории Макао были закрыты все игорные зоны. По информации синоптиков, скорость ветра местами достигает 205 км/ч. Стихия пришла в страну с Филиппин, там погибли 32 человека и 29 пропали без вести.
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