Казино Макао закрылись из-за приближения тайфуна

Макао все казино приостановили работу в связи с приближением тайфуна «Мангхут». Данная мера принята в целях обеспечения безопасности сотрудников казино, а также гостей и жителей специального административного района Китая

Игорные заведения на всей территории Макао закрыли двери в 23.00 субботы, 15 сентября. Они откроются снова только после прохождения тайфуна «Мангхут», сообщает ТАСС

В воскресенье «Мангхут», по прогнозам синоптиков, достигнет Гонконга. Тайфун может стать самым сильным в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что он, вероятнее всего, пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.

Ранее сообщалось, что тайфун в субботу достиг побережья филиппинского острова Лусон. Вызвав ливни, наводнения и оползни. Из-за стихии уже пострадали, по меньшей мере, 25 человек.