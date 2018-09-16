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Казино Макао закрылись из-за приближения тайфуна
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Казино Макао закрылись из-за приближения тайфуна 

News.ru 21 минуту назад
Фото: News.ru
В Макао все казино приостановили работу в связи с приближением тайфуна «Мангхут». Данная мера принята в целях обеспечения безопасности сотрудников казино, а также гостей и жителей специального административного района Китая.
Игорные заведения на всей территории Макао закрыли двери в 23.00 субботы, 15 сентября. Они откроются снова только после прохождения тайфуна «Мангхут», сообщает ТАСС.
В воскресенье «Мангхут», по прогнозам синоптиков, достигнет Гонконга. Тайфун может стать самым сильным в регионе за последние десятилетия. Местные метеорологи предупредили, что он, вероятнее всего, пройдет в непосредственной близости от мегаполиса.
Ранее сообщалось, что тайфун в субботу достиг побережья филиппинского острова Лусон. Вызвав ливни, наводнения и оползни. Из-за стихии уже пострадали, по меньшей мере, 25 человек.
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