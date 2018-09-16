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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8
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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8 

Мир24 29 минут назад
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Подземные толчки были зафиксировано 16 сентября в 02:40 по сахалинскому времени (15 сентября 18:40 мск) сейсмостанцией «Южно-Сахалинск». Эпицентр землетрясения находился в 125 км южнее Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы) на глубине 46 км.
Отмечается, что жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой до двух баллов.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.
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