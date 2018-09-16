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Два человека погибли в авиакатастрофе в США
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Два человека погибли в авиакатастрофе в США 

Свободная пресса 47 минут назад
В США рухнул самолет: двое погибших. Крушение легкомоторного воздушного судна произошло в субботу в Массачусетсе, неподалеку от населенного пункта Вобурн. На борту самолета в момент трагедии находились два человека, оба погибли.
«Находившиеся на борту опознаны: 65-летний доктор Майкл Грейвер и его 53-летняя жена Джоди Коэн. Самолетом управлял Грейвер, который считался очень опытным летчиком», — цитирует прокурора округа Мидлсекс Мэриан Райан ТАСС.
В настоящее время на месте крушения работают сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте США, ведется расследование обстоятельств и причин авиакатастрофы.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 21 человек погиб в Южном Судане при крушении самолета. Пассажирский самолет рухнул в озеро в центральной части страны. Известно, что самолет летел из столицы Южного Судана, города Джуба.
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