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Ущерб от паводка аграриям Приморья составил 680 млн рублей‍
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Ущерб от паводка аграриям Приморья составил 680 млн рублей‍ 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Приморским аграриям компенсируют пропавший урожай. В регионе из-за паводка пострадало 34 тысячи гектаров сельхозугодий, ущерб составил 680 миллионов рублей. По итогам обращения врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко к главе государства Владимиру Путину решили компенсировать ущерб сельхозпроизводителям от наводнения из федерального бюджета. Об этом сообщил сайт краевой администрации.
Источник фото: Источник фото: Instagram / primorye_online
На восстановление сельского хозяйства и подготовку к весенне-полевым работам аграрии получат деньги из федерального центра.
Как говорится на сайте местного кабинета министров, Приморский край получит деньги на компенсацию пропавшего урожая из-за ливней этим летом.
В конце лета тропические тайфуны Soulik и Cimaron принесли в регион сильные дожди, которые вызвали наводнение. В 12 муниципалитетах Приморского края вводили режим ЧС регионального характера.
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