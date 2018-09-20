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Более 56 млн рублей выплачено семьям, пострадавшим от паводка в Приморье
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Более 56 млн рублей выплачено семьям, пострадавшим от паводка в Приморье 

ТАСС + ещё 4 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края выплатили 56,8 млн рублей семьям, пострадавшим от паводка в августе и начале сентября этого года. Об этом сообщила в четверг краевая администрация.
"Материальную помощь из краевого бюджета получили 4 323 жителя Приморья, пострадавшие от паводка в августе и начале сентября этого года Объем выплат из краевого бюджета на сегодняшний день составил 56,8 млн рублей. По 10 тыс. рублей получила 3 401 семья за утрату урожая на земельном участке. Разовую материальную помощь на восстановление поврежденного жилого дома в размере 10 тыс. рублей получили 653 семьи. По 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества получили 212 семей, по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества — 57 семей", — говорится в сообщении.
В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципальных образованиях Приморья.
Сейчас на реках края отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе, остальные реки — в берегах. Переливы автомобильных дорог, препятствующие движению автотранспорта, отсутствуют. Энергоснабжение, железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме.
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