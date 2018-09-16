В Массачусетсе разбился легкомоторный самолет

В американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, при крушении погибла семейная пара.

Как отмечается, инцидент произошел около населенного пункта Вобурн.

В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон в результате крушения самодельного самолета погибли два человека.

Как отмечалось, инцидент произошел в округе Терстон.