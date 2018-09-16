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В Массачусетсе разбился легкомоторный самолет
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В Массачусетсе разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
В американском штате Массачусетс в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, при крушении погибла семейная пара.
Как отмечается, инцидент произошел около населенного пункта Вобурн.
В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон в результате крушения самодельного самолета погибли два человека.
Как отмечалось, инцидент произошел в округе Терстон.
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