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В МЧС предупредили о сильном ветре с дождем в Подмосковье в воскресенье
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В МЧС предупредили о сильном ветре с дождем в Подмосковье в воскресенье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Подмосковья о надвигающимся ливне и сильном ветре с порывами до 12-17 метров в секунду в воскресенье, говорится в сообщении на сайте регионального главка ведомства.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», при прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
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