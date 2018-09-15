Жилой дом горит на площади 300 квадратных метров в Санкт‐Петербурге

Пожарные службы ликвидируют возгорание в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга . Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«В шестиэтажном… жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении МЧС

Также в ведомстве рассказали, что к ликвидации возгорания привлечены 17 единиц техники и 44 человека личного состава.

В настоящее время сведения о пострадавших не поступали.

Ранее стало известно, что сообщение о пожаре на Лиговском проспекте, дом 95, поступило в субботу, 15 сентября, в 20:27. Пользователи Сети стали размещать видео происшествия в соцсетях. Очевидец пожара сообщил «360», как из парадной выходили люди с животными и пакетами.